Ресторатор Ланкин рассказал о проблемах ресторанного бизнеса из-за санкций

Ресторатор Вячеслав Ланкин рассказал о последствия санкций для ресторанного бизнеса в России. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

По его словам, приостановка работы зарубежных компаний, например производителя виски Jack Daniel’s и водки Finlandia, — не самое худшее, чего опасаются рестораторы. Гораздо хуже, что у людей может не быть денег на посещение подобных заведений.

«Рубль обесценивается моментально. Что с этим делать непонятно», — подчеркнул он.