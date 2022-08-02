Ресторатор Денисов назвал лучшие блюда для первого свидания

На первом свидании лучше заказывать блюда, которые не требуют большого внимания, вроде пиццы или закусок, чтобы была возможность сосредоточиться на разговоре. Таким мнением с NEWS.ru поделился ресторатор, владелец пиццерии Станислав Денисов.

«Вспоминаю первое свидание с будущей женой — мы поздней осенью предпочли прогулку, иногда заходили погреться в небольшие кафе на Арбате. Исходя из практичности, я бы порекомендовал пиццу, суши или легкие блюда — салаты или закуски — что-то, что позволит не сосредотачиваться на употреблении пищи, чтобы больше времени потратить на общение друг с другом. Если разговор, что называется, клеится, то лучше не брать коктейли со льдом и вообще холодные напитки — можно потерять голос», — сказал он.

Также лучше воздержаться от мочегонных напитков, например, кофе и зеленого чая. В заключение ресторатор посоветовал мужчинам предупреждают девушку, если они планируют повести ее в дорогой ресторан.

«Некоторые крайне не любят появляться в подобных местах в повседневной одежде, неожиданное приглашение в такое место может девушку расстроить», — пояснил Денисов.