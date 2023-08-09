Общество 09 августа 2023, 13:11 Ресторатор Бухаров: сильного повышения цен на роллы ждать не стоит

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Значительного повышения стоимости роллов на фоне трудностей с поставками риса и рыбы ожидать не стоит. Об этом сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее сообщалось, что цены на блюда японской кухни могут вырасти как минимум на 25%. По словам эксперта, такое резкое повышение стоимости оттолкнет посетителей, ни один ресторатор не будет так резко поднимать цены.

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Бухаров отметил, что в этой связи могут несущественно измениться лишь граммовки блюд.