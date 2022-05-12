Ресторатор Бухаров объяснил заявления об открытии «Макдональдса» в России
Ресторатор Игорь Бухаров объяснил, что означают сообщения о возможном возвращении «Макдональдса» в Россию, передала Pravda.Ru.
По его словам, у сети ресторанов может смениться владелец и появиться новое название.
«Предполагаю, существует много разных возможностей передать отечественному предприятию основные средства: здания, сооружения, технологию и так далее», — пояснил эксперт.
Бухаров отметил, что россияне вполне могут полюбить замену «Макдональдса», если их устроит соотношение цены и качества.