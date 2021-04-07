Ресторатор Аркадий Новиков рассказал, как правильно выбирать подарок для начальства

Известный ресторатор Аркадий Новиков заявил, что имениннику нужно выбирать такой презент, который будет иметь прикладной характер. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

Предпрениматель хорошо понимает, как трудно выбрать подходящий подарок для своего босса. Особенно, если речь идет об алкогольной продукции.

«У меня есть место, где раньше стоял бильярдный стол. Сейчас это забитая всевозможными алкогольными подарками комната. Из них 97% я пить никогда не буду», - вспомнил ресторатор.

Бизнесмен посчитал, что разочаровать подарком куда легче, поэтому лучше обойтись без этикетных приличий и ничего не дарить. По его мнению, наверняка руководители не оценят дешевый подарок, а подарить дорогой может не каждый.

«Вообще начальникам не надо ничего дарить, ну их нафиг. Мне практически никто ничего не дарит. Мы сразу договорились, когда я начинал бизнес, что мне из офиса, директора, никто ничего не дарит», - подытожил Новиков.