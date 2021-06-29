Самые популярные точки Москвы опустели после введения QR-кодов. Вот как это выглядит

Самый популярный ресторан McDonald’s на Пушкинской площади в Москве опустел после введения QR-кодов. Теперь попасть внутрь смогут только те посетители, которые вакцинировались, переболели менее шести месяцев назад или принесли отрицательный результат ПЦР-теста, который сделали менее трех дней назад.

На входе в ресторан теперь стоит сотрудник, который проверяет наличие QR-кодов. При этом гостей внутри практически нет — все терминалы самообслуживания и кассы пусты. Life отметил, что к системе присоединились еще 11 ресторанов сети — в них тоже практически нет посетителей. При этом возле окошек, в которых можно заказать еду навынос, собрались гигантские очереди.

Похожая ситуация и в популярных ресторанах KFC Москве. В соцсетях появились видео, на которых можно заметить, что внутри разных ресторанов быстрого питания этой сети практически никого нет.

Ранее московские рестораны сообщили, что в первый день работы по системе QR-кодов потеряли до 90% выручки. Тяжелее всего пришлось заведениям без летних веранд. Рестораны, в которых такие веранды есть, потеряли порядка 60% от обычного уровня дохода. При этом убытки принесли не только QR-коды, но и непогода, которая обрушилась на столицу в понедельник.

Вход в рестораны и кафе по QR-кодам начал действовать в Москве с 28 июня.