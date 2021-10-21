facebook_pixel
    21 октября 2021, 14:45

    Рестораны в Москве смогут вернуться к обычному режиму работы 8 ноября при одном условии

    ТАСС: рестораны Москвы смогут нормально работать без QR-кодов с 8 ноября — при соблюдении антиковидных требований

    Нина Петлинова

    Заведения общественного питания столицы смогут возобновить нормальную работу и обслуживать клиентов без QR-кодов с 8 ноября. Однако они должны будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

    Рестораны в Москве смогут вернуться к обычному режиму работы 8 ноября при одном условии

    Об этом ТАСС сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Он напомнил, что указ мэра Москвы Сергея Собянина запретил ресторанам, барам, кафе и другим заведениям общепита работать в период длинных выходных с 28 октября по 7 ноября. Они могут выполнять только заказы навынос и на доставку.

    «С 8 ноября они могут возобновить работу в обычном режиме, без обязательного использования QR-кодов, но с соблюдением всех требований, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса», — сказал он.

    Немерюк подчеркнул, что отмена существующих или введение новых ограничительных мер будут зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса в столице.

    Ранее Москва и Подмосковье ввели ряд ограничений, которые будут действовать с 28 октября по 7 ноября. В регионе закроются кинотеатры, зоопарки, музеи, салоны красоты и другие подобные заведения. Кроме того, прекратят работать непродовольственные магазины и торговые центры. У школьников начнутся каникулы — они пройдут с 28 октября по 7 ноября. Студенты колледжей и вузов перейдут на дистанционное обучение.