Рестораны в Москве смогут вернуться к обычному режиму работы 8 ноября при одном условии

Заведения общественного питания столицы смогут возобновить нормальную работу и обслуживать клиентов без QR-кодов с 8 ноября. Однако они должны будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

Об этом ТАСС сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Он напомнил, что указ мэра Москвы Сергея Собянина запретил ресторанам, барам, кафе и другим заведениям общепита работать в период длинных выходных с 28 октября по 7 ноября. Они могут выполнять только заказы навынос и на доставку.

«С 8 ноября они могут возобновить работу в обычном режиме, без обязательного использования QR-кодов, но с соблюдением всех требований, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса», — сказал он.

Немерюк подчеркнул, что отмена существующих или введение новых ограничительных мер будут зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса в столице.

Ранее Москва и Подмосковье ввели ряд ограничений, которые будут действовать с 28 октября по 7 ноября. В регионе закроются кинотеатры, зоопарки, музеи, салоны красоты и другие подобные заведения. Кроме того, прекратят работать непродовольственные магазины и торговые центры. У школьников начнутся каникулы — они пройдут с 28 октября по 7 ноября. Студенты колледжей и вузов перейдут на дистанционное обучение.