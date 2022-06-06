Рестораны сети McDonald’s откроются в российских городах без «МакКафе» и «МакКиоска». Услуга доставки пока тоже останется недоступной, сообщили «Известия».

По информации издания, в день открытия рестораны компании заработают с 10:00. Посетители смогут выбрать позиции из меню завтраков начиная со второго дня работы заведения.

С момента открытия для посетителей будет работать автораздача, а также прилавок, экспресс, обслуживание за столами и мобильный заказ. При этом о запуске «МакКафе» и «МакКиоска» пообещали сообщить позже. Также в McDonald’s дополнительно объявят о дате запуска сервиса доставки.

Новым владельцем российского бизнеса компании стал бизнесмен Александр Говор. В начале июня он заявил, что рестораны сети откроются под новым названием в течение двух месяцев. Первое заведение в Москве заработает уже 12 июня. Новое название сети рестораном пока не объявили. Как заявили некоторые СМИ, меню обновленного заведения изменится. Посетители больше не смогут заказать бургеры «Биг тейсти» и импортные напитки.