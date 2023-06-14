Общество 14 июня 2023, 16:36 Рестораны с акцентом на региональную кухню начали работу на ПМЭФ РИА «Новости»

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Для участников и гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на территории КВЦ «Экспофорум» работают рестораны с акцентом на региональные блюда со всей России. Забронировать места в заведениях участники и гости могут на официальном сайте мероприятия.

В этом году на полях ПМЭФ традиционно работают заведения общественного питания. К примеру, ресторан FORUM порадует гостей мероприятия авторской кухней. Ее основа состоит из ярких аутентичных региональных рецептов. Кроме того, на форуме есть и ресторан тюменской кухни под названием «Чум». Гости смогут попробовать весь гастрономический колорит этого региона.

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Краснодарский край по традиции открыл двери Инвестиционного ресторана «Кубань». Здесь гости и участники ПМЭФ попробуют блюда европейской и кубанской кухни.

Второй год подряд на площадке ПМЭФ представили тематический ресторан национальной кухни Республики Башкортостан.

На протяжении всех дней работы форума на территории КВЦ будут работать кафе и зоны делового общения, в которых запланированы кофе-брейки. Также для гостей ПМЭФ будут открыты три ресторана гостиницы Hilton Saint Petersburg ExpoForum (GRIL’, PARC, The Light Bar).

Для представителей СМИ также будет открыт ресторан с двухразовым горячим питанием. Кроме того, здесь будет кафе, работающее в режиме непрерывного кофе-брейка.

Фото меню главного ресторана ПМЭФ ранее появилось в Сети. Цены на блюда не изменились с прошлого года.