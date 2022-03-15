Рестораны Петербурга начнут работать по ночам с 18 марта

Ограничения по коронавирусу частично снимут в Санкт-Петербурге. С 18 мая рестораны смогут работать по ночам. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

По данным RT, это также касается концертных площадок, кинотеатров, зоопарков и океанариумов. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемической ситуации.

Кроме того, будет снят запрет на проведение различных мероприятий, например, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных и других.