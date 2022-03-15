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    15 марта 2022, 22:28

    Рестораны Петербурга начнут работать по ночам с 18 марта

    Дарья Морозова

    Ограничения по коронавирусу частично снимут в Санкт-Петербурге. С 18 мая рестораны смогут работать по ночам. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    По данным RT, это также касается концертных площадок, кинотеатров, зоопарков и океанариумов. Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемической ситуации.

    Кроме того, будет снят запрет на проведение различных мероприятий, например, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных и других.