Рестораны Петербурга предложили включить в красный путеводитель «Мишлен»

Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия предложила включить рестораны Санкт-Петербурга в красный путеводитель «Мишлен». По ее словам, гастрономия города настолько хороша, что невозможно не присвоить ей «мишленовские» звезды. Об этом написал «Петербургский дневник».

«Переговоры по поводу присвоения мишленовских звезд петербургским ресторанам мы начали вести еще до пандемии коронавируса, которая, конечно, спутала все планы. На данный момент могу сказать только то, что в Петербурге настолько хорошая гастрономия, что „Мишлен“ у нас должен быть», — добавила Гвичия.

«Красный гид Мишлен» — значимый путеводитель по местам общественного питания во всем мире. Одна звезда Мишлена говорит о том, что в заведении очень вкусная и изысканная кухня. Две звезды указывают на то, что ресторан заслуживает особого внимания, а три звезды делают из него гастрономический музей.

Ранее девять московских ресторанов получили «мишленовские» звезды. Случилось это в октябре 2021 года.