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    29 октября 2020, 04:51

    Рестораны Москвы могут включить круглосуточную систему чек-ин — СМИ

    Валерия Шафирко

    Власти Москвы планируют распространить систему чек-ин по QR-кодам или через СМС на кафе и рестораны столицы для посещения в том числе в дневное время. Об этом сообщил «Коммерсант».

    Как пишет издание со ссылкой на источник на рынке общепита, такая мера может быть введена уже с понедельника, 2 ноября. При этом еще два источника в крупных ресторанных сетях подтвердили изданию, что вопрос обсуждается. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил изданию, что не знает о планах вводить обязательную систему чек-ин для общепита.

    Участники рынка опасаются потерять до 10% своих клиентов, но они готовы поддержать такую меру как альтернативу полному закрытию заведений. Эксперты же считают, что стоит ждать нового всплеска популярности сервисов доставки готовых блюд.

    Новые ограничительные меры начали работать в Москве и Подмосковье с понедельника, 19 октября. В столичных кафе и клубах появились чек-ины, подмосковным заведениям запретили работать ночью. Прислушались к властям не все — нарушителей ждут штрафы или даже временное закрытие.