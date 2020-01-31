Рестораны китайской кухни в Санкт-Петербурге решили не кормить китайцев

Руководство самого большого кафе китайской кухни в Европе «Большой ресторан Цинь» отказалось от сотрудничества с туристическими группами из Китая. Такое решение владельцы приняли из-за новостей о распространении коронавируса. Раньше в ресторане на территории Китайского делового центра могло поместиться 700 туристов.

«Вообще мы ориентируемся не только на гостей из Китая, но и из других стран и, конечно, на россиян», — пояснил управляющий «Цинь»

Сотрудники ресторана «Гонконг» работают в медицинских марлевых повязках, а после обслуживания китайцев дезинфицируют хлоркой все помещение. Один из них отметил, что это новые правила руководства. Здесь их также приняли из-за коронавируса.

«Мы с начала года не обслуживаем групповые туры из Китая, однако если гость путешествует самостоятельно, то мы его накормим вне зависимости от того, из какой страны он приехал», — уточнил работник.

Подобные требования действуют в ресторане «Пекин».