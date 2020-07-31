Рестораны и спортзалы пообещали открыть в ХМАО
Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, что в регионе могут открыть заведения общепита и спортзалы, если будут соблюдаться меры безопасности по коронавирусу. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Решение связано с жалобами предпринимателей, которые терпят огромные убытки из-за ограничений. Комарова сказала, что заведения можно открыть, если в них будут созданы условия, обеспечивающие безопасность персонала и посетителей.
«На основе предложений, которые вы разработаете, согласовав их с законодательством РФ и с требованием санитарных врачей, мы выйдем на оперативные решения», — заключила она.