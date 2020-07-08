Уже к 15 июля жителям Московской области могут разрешить загорать на пляжах и ходить в рестораны. Сейчас региональные власти рассматривают такую возможность.

«Наша задача — к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире канала «Россия 1».

Он добавил, что регион подходит к третьему этапу снятия ограничительных мер. Глава региона подчеркнул, что количество новых выявленных случаев заболеваний COVID-19 снижается в области.

«Койки заметно, во всех муниципалитетах, освобождаются. Мы переоборудуем „Крокус“ и „Патриот“ в ближайшее время, то есть там осталось буквально несколько десятков человек. Переходим к нормальной жизни, но понятно, что COVID-19 еще, к сожалению, есть», — подчеркнул Воробьев.

В Подмосковье пока сохраняется масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий. Начиная с 15 июля смогут возобновить работу детские лагеря, но с ограничениями. Детские сады уже заработали по всей области.

«В сады пошли дети, потому что важно для родителей, они работают. Но ограничения. Меньше групп, дистанция — все в детских садах соблюдается. Поэтому и летние лагеря, которые с 15 июля примут малышей и подростков, они тоже будут открыты с соблюдением мер предосторожности, вот эти новые стандарты», — пояснил губернатор Подмосковья.

Ранее министр культуры Подмосковья Елена Харламова сообщила, что региональные власти рассматривают возможность разрешить массовые мероприятия на открытом воздухе. Запрет могут снять с 27 июля.