Рестораны и магазины захотели торговать продуктовыми наборами

По итогам 2020 года рынок доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд вырастет почти на 50% год к году, до 10,4 миллиарда рублей.

Из-за такого роста сегмента, который пока считается нишевым, уточнил «Коммерсант», на него обратили внимание рестораторы и продуктовые ритейлеры.

Последние пять лет в России активно развивается сегмент готовых рационов и мил-китов (продуктовых наборов). Речь идет о продаже по подписке готовых блюд на целый день и наборов продуктов, которые требуют доготовки.

По итогам первых шести месяцев ключевыми игроками стали Performance Group с выручкой 1,45 миллиарда рублей и Grow Food — 1,27 миллиарда рублей, следует из данных Infoline.

В Performance Group рассчитывают, что уже к 2025 году сегмент доставки рационов и мил-китов может увеличиться до 30 миллиардов рублей.

В России снова заговорили о введении продуктовых карточек и социального питания для малоимущих. Тема поднимается регулярно. До реализации в масштабах страны идея ни разу не доходила, хотя во многих регионах уже есть продуктовые сертификаты и бесплатное горячее питание.

Сложностей с реализацией этой идеи несколько, рассказал «360» первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Во-первых, людям психологически непросто принять введение продуктовых карточек. Во-вторых, сделать это в масштабах страны непросто технически. С точки зрения инструментальной базы, уточнил сенатор, Россия пока к этому не готова.