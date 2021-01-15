Рестораны главной барной улицы Петербурга могут стать безалкогольными

Новые требования к выдаче лицензии на розничную продажу спиртных напитков могут сделать главную барную улицу Санкт-Петербурга безалкогольной. Муниципальное образование Владимирский округ предложило увеличить минимальное расстояние таких заведений от детских и образовательных организаций в четыре раза — с 25 до 100 метров.

Об этом рассказал РБК председатель правления общественной организации «Граждане улицы Рубинштейна» Григорий Матвеев. Он отметил, что организация обратилась к депутатам муниципального образования Владимирский округ с просьбой увеличить расстояние от детских, образовательных и медицинских организаций до магазинов, баров и ресторанов в округе осенью 2020 года. Кроме того, члены «Граждан улицы Рубинштейна» потребовали пересмотреть правила подсчета этого расстояния.

«Считать по пути следования означает мерить расстояние сначала по одной стороне улицы до пешеходного перехода, затем от него по другой стороне, так получается и 100, и 200 метров. Это неправильно, потому что позволяет открыть бар прямо напротив детского сада, буквально окна в окна», — рассказал Григорий Матвеев.

Инициативу официально вынесли на рассмотрение совета муниципалитета после поддержки депутата МО Владимирский округ Александра Корецкого. Однако известный петербургский ресторатор, совладелец Duo Asia Дмитрий Блинов уверен, что при новых правилах на улице Рубинштейна придется закрыть 42 из 56 добросовестных предприятий общепита. Это приведет к тому, что более 1,3 тысячи человек потеряют свои рабочие места, а значит, бюджет лишится налогов в размере 26,7 миллиона рублей в год.

Блинов считает, что на место закрытых ресторанов придут серые коммерсанты, которые будут незаконно осуществлять свою деятельность.

«Даже сейчас на улице есть целый ряд предприятий, которые осуществляют торговлю спиртными напитками без лицензий, а также не подчиняются распоряжению губернатора о запрете работы после 23:00», — отметили в союзе «Улицы Рубинштейна».

Рестораторы уверены, что нельзя допустить такой ситуации, потому что улица Рубинштейна стала визитной карточкой Санкт-Петербурга и уже несколько лет является неизменной локацией для туристов.