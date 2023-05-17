Общество 17 мая 2023, 20:21 «Ресторанный сбор» на нужды СВО предложили ввести в России КПРФ внесла в ГД законопроект о перечислении 1% от чека в ресторане на нужды СВО Freepik

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Депутаты КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о «ресторанном сборе», который подразумевает перечисление в фонд поддержки участников СВО 1% от суммы счета. Документ разместили на сайте законодательного органа.

Авторы инициативы пояснили, что сбор касается совершеннолетних посетителей ресторанов, баров и ночных клубов. Сумма сбора не включается в стоимость услуг заведения, она перечисляется в федеральный бюджет с дальнейшим направлением в фонд поддержки участников СВО. Перечисления сбора на расчетный счет бара и ночного клуба не облагается банковскими комиссиями.

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«Взимание ресторанного сбора не вызывает негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека, но создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», — говорится в пояснительной записке.

Ранее кабмин утвердил устав госфонда помощи бойцам СВО «Защитники Отечества», он займется оказанием социальной помощи бойцам и сопровождением их семей. Фонд и его филиалы начнут действовать во всех субъектах РФ и должны оказывать эффективную и востребованную помощь.