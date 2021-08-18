Ресторанный омбудсмен объяснил нехватку кадров в этой сфере

Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов объяснил, с чем связана нехватка сотрудников в этой области. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

Ранее информацию о нехватке кадров предоставил сервис HeadHunter в своем исследовании. Миронов отметил, что причиной является упадок отрасли из-за коронавирусных ограничений. К этому прибавляется сезонный дефицит сотрудников.

«У ресторанов за последнее время резко упала выручка. А если добавить к этому сезонную нехватку кадров и дефицит сотрудников из-за ковида, можно понять, что подобный поворот событий очень скоро вынесет большинство наших коллег за грань рентабельности», — объяснил эксперт.