Ресторанный омбудсмен Миронов рассказал, как будет меняться Mc’Donalds

Процесс замены ресторанов Mc’Donalds в России на аналогичные будет небыстрым. Как это будет происходить, для сайта телеканала «Звезда» рассказал омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Новым владельцам нужно будет придумать новое название сети, блюда же, скорее всего, останутся теми же — заменят названия, права на которые принадлежат Mc’Donalds.

Процесс будет долгим, потому что компании придется искать новых сотрудников взамен ушедшим, а также договариваться с арендодателями — не все из них согласятся сохранить прежнее место для ресторана с новым названием.

«Этот переговорный процесс, он сложный, тяжелейший, со всеми в отдельности, и его надо будет каким-то образом проводить», — сказал Миронов.