Ресторанный критик предостерег есть зеленые салаты не в сезон

«Согласно исследованиям, китайские салаты — это одни нитраты и пестициды. Я их вообще не ем», — признался специалист.

Он заметил, что лучше есть те продукты, которые точно выращены. Их можно купить на рынках и ферме. Ресторанный критик посоветовал воспользоваться одним из самых простых трендов. Это техника sous vide — готовка при низкой температуре, когда в водяную баню помещаются продукты в вакуумной упаковке.

«Позволяет из не самого дорогого мяса или рыбы приготовить невероятный деликатес», — обратил внимание эксперт.