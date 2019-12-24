    24 декабря 2019, 18:59

    Ресторанный критик предостерег есть зеленые салаты не в сезон

    Артур Блянихов

    Ресторанный критик Дмитрий Алексеев предупредил радиостанцию «Говорит Москва», что для здоровья вредны зеленые салаты, которые напичканы нитратами. По словам Алексеева, зеленые салаты опасно есть не в сезон.

    «Согласно исследованиям, китайские салаты — это одни нитраты и пестициды. Я их вообще не ем», — признался специалист.

    Он заметил, что лучше есть те продукты, которые точно выращены. Их можно купить на рынках и ферме. Ресторанный критик посоветовал воспользоваться одним из самых простых трендов. Это техника sous vide — готовка при низкой температуре, когда в водяную баню помещаются продукты в вакуумной упаковке.

    «Позволяет из не самого дорогого мяса или рыбы приготовить невероятный деликатес», — обратил внимание эксперт.