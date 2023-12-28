Общество 28 декабря 2023, 05:18 Ресторанам предложили разрешить торговать алкоголем навынос Омбудсмен Титов: ресторанам нужно разрешить торговать алкоголем навынос РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заведениям общепита нужно разрешить продавать алкоголь на вынос. С такой инициативой выступили уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, сообщила газета РБК.

Авторы инициативы считают, что запрет ресторанам продавать спиртные напитки без вскрытия бутылки противоречит общемировой практике, при которой заведение может продать посетителю бутылку понравившегося вина.

Реклама

Для предприятий общественного питания следует прописать те же правила продажи алкоголя, что и для розничных магазинов — продажа только совершеннолетним и в отведенные для этого часы.

«Предлагаемая мера позволит ресторанной индустрии увеличить доходность, а российским виноделам — найти своих покупателей», — сказано в материале.

В столице опечатали клуб «Мутабор» после визита полиции и Роспотребнадзора. Заведение временно закрыли из-за нарушений правил розничной торговли алкоголем и санитарных норм.