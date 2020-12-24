Ресторанам Петербурга разрешили работать в новогодние праздники

Власти Петербурга разрешили ресторанам принимать гостей в новогодние праздники. Они смогут работать только в режиме зимних террас и после согласования с правительством региона.

Об этом стало известно из постановления городского правительства, которое регулирует правила благоустройства.

«С 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года проектирование благоустройства, предусмотренное правилами, не осуществляется в отношении размещения уличной мебели при предприятиях общественного питания (стационарных и нестационарных)», — сказано в документе.

При этом в постановлении уточняется, что площадь зимних террас не должна быть больше, чем площадь самого ресторана или кафе.

Кафе, бары и рестораны Петербурга сейчас работают до 23:00 — это связано с ростом новых случаев заражения коронавирусом в регионе. С 30 декабря по 3 января работу общепита полностью приостановят. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 январе им запретили принимать гостей не только в ночное, но и в вечернее время — с 19:00 до 06:00.

Ограничения коснулись не только предприятий общественного питания — в Петербурге с 30 декабря по 1 января закроют все музеи, театры, выставки, концертные площадки, в том числе Ленинградский зоопарк.