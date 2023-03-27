Общество 27 марта 2023, 12:32 Ресторанам и кафе упростили правила обустройства уличных веранд в России

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Правительство России 22 марта подписало постановление, упрощающее правила обустройства летних веранд по всей стране. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Теперь для того, чтобы кафе или ресторан открыли уличную веранду, не нужно оформлять право на земельные участки. По новым правилам земля должна находиться в государственной или муниципальной собственности, а участок не должен быть отдан под иные цели.

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«Веранда создает удобства для горожан и гостей, но не несет существенной дополнительной выручки для ресторана. Аудитория в летние месяцы просто перетекает из помещения на свежий воздух», — прокомментировал постановление кабмина вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.