Ресторанам и кафе разрешат не мыть посуду ветошью

Требования к общепиту, принятые еще в советские времена, хотят пересмотреть. Предложения готовят Роспотребнадзор, Миноэкономразвития и Минпромторг. Из сотен действующих правил хотят оставить всего 10.

Идеи ведомства должны предоставить правительству России до 15 октября, сообщила «Парламентская газета». Каждое из них подготовило свои рекомендации — теперь их нужно объединить в один универсальный документ.

В Роспотребнадзоре заметили, что к 2021 году существенно сократится список санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм. Если сейчас действующими являются 424 правила, то регуляторная гильотина оставит только 10. К ним будут прилагаться методические рекомендации и иллюстрированные пособия. Их специально разработают для того, чтобы наглядно объяснить существующие требования и риски, которые несет их неисполнение.

Скорее всего, исчезнут потерявшие логику установки вроде мытья посуды ветошью (сейчас правилами установлено, что грязные тарелки и прочую посуду можно мыть только ей) и протирания полов из расчета 0,856 минуты на квадратный метр.

В Минэкономразвития считают, что качество услуг общественного питания из-за нововведения пострадать не должно. Их безопасность для населения, подчеркнули в министерстве, останется главным приоритетом. Вместе с этим от «мелочных формальных требований» освободится бизнес. У предпринимателей появятся дополнительные стимулы для развития.

Минюст: более 20 тысяч советских правовых актов отменят в России Подробнее

Минпромторг в свою очередь уточнил, что ведомство уже разработало проект санитарно-эпидемиологических требований к организациям общепита. Написан он понятным и доступным широкому кругу предпринимателей языком.

Законодатели пока с осторожностью относятся к инициативе и отмечают, что работа в этом направлении должна быть вдумчивой.