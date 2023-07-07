Общество 07 июля 2023, 09:34 Ресторан в Сочи включил гимн России посередине вечеринки. Все гости встали и начали подпевать Россиянка опубликовала видео из ресторана в Сочи, где люди подпевали гимну России

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Один из ресторанов Сочи включил гимн России. Посетители к этому отнеслись хорошо: все встали, некоторые начали подпевать. Видео этого момента опубликовала в соцсети «ВКонтакте» пользовательница Юлия Иванова.

«Вот как поменялись времена. То раньше на торжественных мероприятиях никто гимн знать не знал — еле рот для вида раскрывали. А теперь в одном из ресторанов в Сочи кто-то вместо „Мадам Брошкиной“ заказывает гимн России. И люди встали. И слова знают», — написала она.

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Иванова заявила, что последние 30 лет россиянам прививали чувство ненависти к собственной стране. В том числе это делалось через СМИ. По ее словам, некоторые из них «даже праздники оплевывали».

Ранее стало известно, что Минобрнауки не будет вводить церемонию исполнения гимна и поднятия флага в университетах перед занятиями. Об этом сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский.