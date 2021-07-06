Ресторан на Патриарших пригрозили закрыть за пропуск посетителей без QR-кодов

Административно-технические инспекторы и полицейские во время рейда выяснили, что один из ресторанов на Патриарших прудах пускал людей без проверки QR-кодов. За это нарушение заведению грозит закрытие на 90 дней, сообщил оперштаб Москвы по борьбе с пандемией коронавируса.

Проверяющие выяснили, что QR-кодов, которые дают доступ в столичные кафе и рестораны, не было ни у кого из посетителей этой точки общепита.

В оперштабе напомнили, что за подобные нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Если из-за этого кто-то заболеет, то штраф вырастает до миллиона рублей, а заведение закрывают на три месяца.

Эпидемическая ситуация в Москве резко ухудшилась в начале лета. После этого столичные власти ввели новые жесткие ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. Ресторанам и кафе города запретили пускать людей без специального QR-кода в котором зашифрована информация о вакцинации, антителах или отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные рестораторы, которые будут соблюдать требования по QR-кодам, в конце третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.