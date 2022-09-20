Общество 20 сентября 2022, 13:44 Поделиться Telegram

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Viber Ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» презентовал новую упаковку для блюд

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Во вторник, 20 сентября, сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» представила новую упаковку для блюд, напоминающую привычный образ продукции McDonald’s, передала «Вечерняя Москва».

Директор сети Олег Пароев в беседе с журналистами рассказал, что упаковка некоторых блюд сохранила минималистичный дизайн, в то время как бургеры и мороженое получили упаковку с изображениями, характерными для ингредиентов используемых продуктов.

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Гендиректор также добавил, что в ресторанах сохранился прежний уровень качества, гостеприимства и вкусная еда.

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Что касается названия, Пароев отметил, что новое имя должно было отражать философию преемника McDonald’s и отличаться от других.

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