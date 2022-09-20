Ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» презентовал новую упаковку для блюд | 360°

Все новости

Важное

20 сентября 2022, 14:28

Референдум о вхождении в состав России ЛНР проведут с 23 по 27 сентября

Эксклюзив

20 сентября 2022, 14:26

«Не играл, а жил». Актер Дужников рассказал о работе с Сергеем Пускепалисом

Реклама

Происшествия

20 сентября 2022, 14:21

Появилось видео с места смертельного ДТП с участием актера Сергея Пускепалиса

Эксклюзив

20 сентября 2022, 14:20

«Многие дети работают наблюдателями». Как ВСУ используют подростков в зоне спецоперации

Власть

20 сентября 2022, 14:14

Путин обвинил ЕС в цинизме

Знаменитости

20 сентября 2022, 14:11

Появилось фото с места ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис

Подмосковье

20 сентября 2022, 14:07

Школьники Подмосковья смогут бесплатно обучиться программированию благодаря проекту «Код будущего»

Подмосковье

20 сентября 2022, 13:55

Завод оборудования для котельных появится в Лобне в 2024 году

Подмосковье

20 сентября 2022, 13:54

Свыше 4 тысяч человек обратились на горячую линию по отоплению в Подмосковье за неделю

Общество

20 сентября 2022, 13:44

Ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка» презентовал новую упаковку для блюд

Читать 360tv в

Во вторник, 20 сентября, сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» представила новую упаковку для блюд, напоминающую привычный образ продукции McDonald’s, передала «Вечерняя Москва».

Директор сети Олег Пароев в беседе с журналистами рассказал, что упаковка некоторых блюд сохранила минималистичный дизайн, в то время как бургеры и мороженое получили упаковку с изображениями, характерными для ингредиентов используемых продуктов.

Реклама

Гендиректор также добавил, что в ресторанах сохранился прежний уровень качества, гостеприимства и вкусная еда.

Реклама

Что касается названия, Пароев отметил, что новое имя должно было отражать философию преемника McDonald’s и отличаться от других.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама