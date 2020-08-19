Реставрацию усадьбы Боблово в Клину завершили
Сотрудница музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в подмосковном Клину Валентина Крысанова рассказала «Радио 1», какие реставрационные работы провели в усадьбе.
По словам Крысановой, специалисты восстановили второй этаж-мезонин и конюшню. Также они отреставрировали встроенные комнаты и флигели. Отмечается, что все работы завершены и усадьба уже принимает посетителей.
«К нам часто приезжают туристы. Бывают здесь и иностранцы. <…> Перед школой в основном нашу усадьбу посещают родители с детьми», — обратила внимание работница музея.