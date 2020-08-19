Реставрацию усадьбы Боблово в Клину завершили

По словам Крысановой, специалисты восстановили второй этаж-мезонин и конюшню. Также они отреставрировали встроенные комнаты и флигели. Отмечается, что все работы завершены и усадьба уже принимает посетителей.

«К нам часто приезжают туристы. Бывают здесь и иностранцы. <…> Перед школой в основном нашу усадьбу посещают родители с детьми», — обратила внимание работница музея.