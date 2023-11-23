Общество 23 ноября 2023, 12:57 Реставрацию церкви 1645 года постройки начали в Москве Сергунина: реставрацию церкви 1645 года постройки начали в районе Вешняки Сайт мэра и правительства Москвы

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В районе Вешняки в Москве начали реставрацию церкви Успения Пресвятой Богородицы. Ее построил боярин Федор Шереметев в 1645 году. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что специалисты успели очистить стены от загрязнений, положить напольное покрытие и уже начали консервацию живописи.

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«Специалистам предстоит укрепить фундамент, заменить перекрытия, привести в порядок фасады и отреставрировать интерьеры. Отдельное внимание уделят иконостасам, в частности восстановят утраченные декоративные элементы», — рассказала она.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы — объект культурного наследия федерального значения. За почти 400 лет здание многократно реконструировали. Сейчас же больше всего работ предстоит проделать на нижних ярусах.

В период Великой Отечественной войны храм использовали как склад, мастерскую по ремонту танковых двигателей, столовую и даже конюшню. Хотя первоначальный вид церкви не удалось сохранить, несколько старинных икон XVI–XIX веков дошли до наших дней.

Сегодня там можно увидеть элементы древней архитектуры и зодчества XIX столетия: например, остроконечные шатровые навершия наряду с куполами. Во время реставрации 1888 года в церкви поменяли иконостас, поставив новый из белого мрамора с узорчатыми царскими вратами.

Накануне реставрация доходного дома Тюляевой завершилась в Москве.