Общество 19 июля 2023, 21:51 Реставрацию Московских триумфальных ворот в Петербурге приостановят во время саммита Россия — Африка

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В Санкт-Петербурге в настоящее время продолжается реконструкция Московских триумфальных ворот, но на время проведения саммита Россия — Африка ее приостановят. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Сейчас памятник стоит в лесах, с него демонтировали все декоративные элементы.

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Чтобы ничего не отвлекало гостей Северной столицы от красот города, Московские ворота прикроют баннером. На нем должно будет изображено что-то, что впишется в историческую архитектуру города.

Саммит Россия — Африка стартует 27 июля. В его рамках встретятся представители из более чем 50 государств.

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