19 июля 2023, 21:51
Реставрацию Московских триумфальных ворот в Петербурге приостановят во время саммита Россия — Африка
В Санкт-Петербурге в настоящее время продолжается реконструкция Московских триумфальных ворот, но на время проведения саммита Россия — Африка ее приостановят. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Сейчас памятник стоит в лесах, с него демонтировали все декоративные элементы.
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Чтобы ничего не отвлекало гостей Северной столицы от красот города, Московские ворота прикроют баннером. На нем должно будет изображено что-то, что впишется в историческую архитектуру города.
Саммит Россия — Африка стартует 27 июля. В его рамках встретятся представители из более чем 50 государств.
Реставрация
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