Общество 14 марта 2023, 22:23 Реставрацию фасадов 40 исторических зданий проведут в Петербурге за год

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В Санкт-Петербурге в 2023 году планируют отреставрировать фасады сразу 40 исторических зданий. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

В программу реставрации текущего года попали здания в историческом центре города. Например, дома Екимова на Кирочной улице и Гулина — на Чайковского.

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В Смольном отметили, что выбирали для восстановления облика здания с большим количеством декора и сложными элементами.

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Всего в Северной столице 1850 исторических домов нуждаются в реставрации, что в шесть раз больше, чем в Москве.

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