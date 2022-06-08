Реставрацию фасада усадьбы Покровское-Стрешнево в Москве закончат ко Дню города

Реставрацию главного здания усадьбы Покровское-Стрешнево в столице планируют завершить ко Дню города, который Москва отмечает в этом году 3 сентября. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы.

Фасад давно требовал реставрации, сейчас рабочие ремонтируют кирпичную кладку и обновляют отделку. Также в усадьбе планируется восстановить основание полуротонды-террасы и ступени двух огибающих ее полукруглых лестниц.