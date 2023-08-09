Общество 09 августа 2023, 15:11 Реставрация здания института филологии Крымского федерального университета начнется не раньше 2025 года

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Начало реставрационных работ в здании института филологии Крымского федерального университета предварительно запланировано на 2025 год. Об этом сообщили на сайте телеканала «Крым 24».

Четыре года назад в корпусах начала разрушаться штукатурка, само здание функционирует наполовину. Сейчас специалисты ведут подготовку всей необходимой документации для старта реставрации.

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Отмечается, что на эти цели может уйти до 20 миллионов рублей. На время реставрации студентов университета переведут в новые корпуса на улице Киевской.