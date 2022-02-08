Реставрация пройдет в храме поселка Пурпе

Деревянный храм планируют отреставрировать в поселке Пурпе. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на главу Губкинского Андрея Гаранина.

Также он встретился с отцом Андреем, чтобы обсудить этот вопрос. Храм «Неупиваемая Чаша» был построен в Пурпе в 2007 году. Он требует внимательного ухода, так как выполнен полностью их дерева.

«Необходимо провести реставрационные и противоаварийные работы. Будем вместе думать над решением вопроса в ближайшее время», — рассказал Гаранин.