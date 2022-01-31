Реставрация лесопарка 60-летия Советской власти начнется в Самаре в 2023 году

Территорию лесопарка 60-летия Советской власти в Самаре планируют начать облагораживать в 2023 году. Сейчас состояние парка запущенное. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Такое решение было принято на заседании общественной комиссии при профильном комитете Самарской губернской думы.

Перед этим необходимо заняться оформлением территории парка: поставить на кадастровый учет спорный участок и убрать строения Волжского казачьего войска. Договор с последними уже расторгнут.

После этого лесопарк можно будет включить в программу «Формирование комфортной городской среды».