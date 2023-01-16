Общество 16 января 2023, 21:33 Реставрация дома Пашкова на Литейном продолжится в Петербурге

Читать 360tv в

В 2023 году в Санкт-Петербурге продолжат работы по реставрации фасадов дома Пашкова на Литейном проспекте. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

По данным издания, кроме обновления фасадов планируется отреставрировать помещения второго этажа, которые примыкают к парадной лестнице.

Реклама

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заметил, что в городе есть такие знаковые здания, как дом Пашкова. Они составляют не только архитектурное, но и историческое и литературное наследие.

Реклама

«Мы сохраняем их, чтобы будущие поколения петербуржцев могли на реальных примерах увидеть историю города и страны. Ежегодно закладываем в бюджет значительные средства, чтобы реставрационные работы не останавливались», — процитировал Беглова RT.