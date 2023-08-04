Общество 04 августа 2023, 10:51 Реставраторы обнаружили тайный ход в личных покоях Екатерины II в Царском селе

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Во время проведения реставрационных работ в музее-заповеднике «Царское село» специалисты обнаружили тайный ход для визитов фаворитов к Екатерине II. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда».

Работы ведутся в восьми залах личных покоев императрицы в Екатерининском дворце. Потайной ход представляет собой дверь, которая ведет на лестницу — благодаря этому пути фавориты могли навещать Екатерину Великую незаметно.

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Кроме того, реставраторы нашли два осколка стекла молочного и сиреневого цветов, которые остались от изысканного декора спальни императрицы.