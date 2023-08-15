Общество 15 августа 2023, 16:51 Реставраторы обнаружили тайник при демонтаже скульптур с Московских триумфальных ворот

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Специалисты нашли тайник в скульптуре с Московских триумфальных ворот во время проведения реставрационных работ. Об этом сообщила мастер Христина Шумилова. телеканалу «Санкт-Петербург».

По ее словам, при демонтаже за крылом одной из скульптур обнаружили серебряный крестик, именные значки, монеты и стихи, написанные в 2002 году.

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Мастер отметила, что среди реставраторов распространена традиция закладывать своеобразную капсулу времени для будущих поколений.