15 августа 2023, 16:51
Реставраторы обнаружили тайник при демонтаже скульптур с Московских триумфальных ворот
Специалисты нашли тайник в скульптуре с Московских триумфальных ворот во время проведения реставрационных работ. Об этом сообщила мастер Христина Шумилова. телеканалу «Санкт-Петербург».
По ее словам, при демонтаже за крылом одной из скульптур обнаружили серебряный крестик, именные значки, монеты и стихи, написанные в 2002 году.
Реклама
Мастер отметила, что среди реставраторов распространена традиция закладывать своеобразную капсулу времени для будущих поколений.
Реставрация
Реклама
Реклама