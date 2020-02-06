    06 февраля 2020, 14:43

    Респираторы в России решили производить 24 часа в сутки из-за коронавируса

    Ольга Ситникова

    Российские производители спецзащиты отметили невероятно высокий спрос на продукцию. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Сотрудники компании «Уралспецзащита» подчеркнули, что производство строительных респираторов идет постоянно.

    «У нас цех работает 24 часа в сутки, мы наняли дополнительных сотрудников. Грубо говоря, производство увеличено в два раза, работаем на максимуме», — пояснил работник.

    На предприятии ООО «Респираторный комплекс» ввели особый режим. По словам компании, большую часть производства отправляют в Китай.

    «Спрос действительно увеличился, ажиотаж большой, заявок очень много. Объемы увеличены за счет того, что люди выходят в третью смену. Введен особый режим производства. Заказы поступают от медицинских учреждений, муниципальные органы, торговые компании в большом количестве заказывают, много заказов на экспорт, в основном это Китай», — уточнили на предприятии.

    Компания «Аксис спецодежда» тоже заявила о высоком спросе на спецзащиту.

    «Ажиотаж есть, он произошел резко. За счет этого фабрика не может так быстро купить новые станки, в месяц фабрика может производить не более 10 тысяч респираторов. От коронавируса вообще спасает респиратор третьего класса защиты производства США, до 50 ПДК. Никто не знает, что может помочь, я не врач. Нам рекомендуют руки мыть и все. Очень крупные заказы — это запросы на гуманитарную помощь Китаю», — добавили в компании.