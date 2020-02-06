Респираторы в России решили производить 24 часа в сутки из-за коронавируса

Сотрудники компании «Уралспецзащита» подчеркнули, что производство строительных респираторов идет постоянно.

«У нас цех работает 24 часа в сутки, мы наняли дополнительных сотрудников. Грубо говоря, производство увеличено в два раза, работаем на максимуме», — пояснил работник.

На предприятии ООО «Респираторный комплекс» ввели особый режим. По словам компании, большую часть производства отправляют в Китай.

«Спрос действительно увеличился, ажиотаж большой, заявок очень много. Объемы увеличены за счет того, что люди выходят в третью смену. Введен особый режим производства. Заказы поступают от медицинских учреждений, муниципальные органы, торговые компании в большом количестве заказывают, много заказов на экспорт, в основном это Китай», — уточнили на предприятии.

Компания «Аксис спецодежда» тоже заявила о высоком спросе на спецзащиту.

«Ажиотаж есть, он произошел резко. За счет этого фабрика не может так быстро купить новые станки, в месяц фабрика может производить не более 10 тысяч респираторов. От коронавируса вообще спасает респиратор третьего класса защиты производства США, до 50 ПДК. Никто не знает, что может помочь, я не врач. Нам рекомендуют руки мыть и все. Очень крупные заказы — это запросы на гуманитарную помощь Китаю», — добавили в компании.