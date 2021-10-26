Решившим отдохнуть в Крыму россиянам напомнили об обязательном условии для заселения в отели

Россияне, которые решат поехать отдыхать в Крым, должны помнить о новых правилах заселения в отели и гостиницы. Обязательным условием для этого является либо наличие прививочного сертификата либо справка о перенесенном ковиде, их нужно предъявлять только вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Просто QR-кода будет недостаточно.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко уточнил, что такие нормы действуют также в пансионатах и санаториях полуострова, начиная с 25 октября, сообщило РИА «Новости».

Бронировать номера, в том числе на новогодние праздники, по его словам, тоже можно только при наличии QR-кода. Волченко уточнил, что ПЦР-тест туристы должны сделать не позднее чем за 72 часа до заселения.

За выполнением всех правил на полуострове следят рабочие контрольные группы. Всего их более 70. Они проверяют не только гостиницы, отели и пансионаты, но и точки общепита.

Волченко добавил, что сейчас санатории Крыма в среднем загружены на 69%, пятизвездочные отели на 80%, отели с 4 звездами — на 68%, трехзвездочные — на 62%.