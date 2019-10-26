Решить острые вопросы. Форум «Родители детей-инвалидов. Диалог с властью» прошел в Реутове

Сегодня в Реутове родители «особенных» детей смогли без посредников задать непростые вопросы представителям различных министерств и ведомств. В городе состоялся форум «Родители детей-инвалидов. Диалог с властью».

Форум проводится второй год подряд. И, несмотря на то, что, по словам председателя Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инны Орловой, у членов организации всегда есть возможность сообщить о проблемах онлайн, «живые» встречи жизненно необходимы. Ведь только так можно значительно сократить время решения различных вопросов и донести до властей значимость задачи.

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«Головы, прежде всего, надо лечить нашим людям, которые сидят, в том числе, и во власти и считают, что это неактуальная задача. Актуальнейшая — 40% детей-инвалидов рождается», — сказала Оксана Пушкина, депутат Госдумы.

К так называемым, системным вопросам относится тема компенсации питания, приобретения школьной формы для семей с детьми-инвалидами,. И самый острый вопрос, который обсуждался сегодня — это проблема особенных детей, которые не могут посещать спортивные секции, им нужны специальные адаптивные преподаватели. Как считает Оксана Пушкина, эта проблема межведомственная, и решать ее нужно совместно с Минздравом, Министерствои образования и социальной защиты. Депутат также похвалила родителей особенных детей Подмосковья, отметив, что они консультируют и помогают семьям по всей стране.