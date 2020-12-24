Качество товаров одних брендов в Европе и России решили уравнять

Российское правительство планирует уровнять качество товаров в России и Европе. Это нужно, чтобы пресечь практику, когда производители поставляют в разные страны под одним брендом продукцию разного качества.

Об этом сообщили «Известия». Вице-премьер Алексей Оверчук поручил Федеральной антимонопольной службе, Минпромторгу, Роспотребнадзору и Минфину разработать подходы, которые дадут возможность сравнивать качество товаров на внутреннем рынке России и за его пределами.

В пресс-службе правительства отметили, что кабмин размышляет над созданием параллельного импорта для отдельных категорий товаров. Ведомство разрабатывает подходы, которые смогут пресечь недобросовестную конкуренцию со стороны правообладателей товарных знаков. За счет этого можно будет повысить качество товаров, но значительно снизить их стоимость.

ФАС России в 2019 году уличила в двойных стандартах компании Henkel, которая производит стиральный порошок Persil, а также Lindt & Sprüngli, которая делает шоколад Lindt. Антимонопольная служба уверена, что на территории страны продают адаптированный для локального рынка товар: в составе шоколада, который продают в России и в Европе различается содержание органических кислот. Выяснив это, ФАС вынесла производителю предупреждение по признакам административного правонарушения. Теперь компания осматривает это решение в суде.