Решили сохранить открытость. Госдума не поддержала блокировку электронных почт за «запрещенку»

Российские власти не собираются устанавливать жесткую цензуру в интернете и стремятся сохранить баланс открытого информационного сообщества. Так «360» российский ученый-криминалист Виталий Вехов объяснил отрицательный отзыв депутатов на предложение блокировать электронную почту пользователя за распространение запрещенной информации.

«Здесь, как мне представляется, соблюден баланс открытого информационного общества и безопасности одновременно этого общества и каждого его гражданина. В настоящий момент у нас имеется достаточно развитое законодательство, которое постепенно модернизируется, которое позволяет этот интерес поддерживать, не снижая общий уровень требований информационной безопасности. Поэтому, естественно, Госдума не отошла и осталась в направлении этой концепции», — сказал Вехов.

Он отметил, что Россия в плане цифровой политики отличается от Китая, где действует достаточно жесткая цензура при передаче сообщений в интернете.

Вехов также заявил, что сейчас не существует программ и устройств, которые могут без расследования определить автора сообщения.

«Можно отследить лишь технические устройства и программные средства, с помощью которых было передано это сообщение, либо которое было перекопировано и размножено. Утверждать, что именно это лицо отправило это сообщение — это без соответствующего расследования не представляется возможным», — отметил криминалист.

По его словам, сейчас российские контролирующие органы могут без решения суда приостанавливать передачу или пересылку сообщений, и этого достаточно.

Как стало известно газете «Коммерсант», комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал законопроект сенатора Андрея Клишаса о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации. Член Совфеда заявил, что это позволит бороться с массовыми сообщениями о минировании. Но, по мнению депутатов, это только приведет к массовому неисполнению закона.