Депутат Петр Генин, против которого начали проверку за пропаганду ЛГБТ после съемок в клипе, не согласен с обвинениями. Он подчеркнул, что автор ролика ввел его в заблуждение о том, как будет выглядеть итоговое видео. Депутат также напомнил, что никак не участвовал в процессе создания видео — только снялся в одной сцене, в которой даже не было его слов. Об этом он рассказал «360».

Генин отметил, что занимается академическим пением, и по самодеятельности в Киржаче у него есть один старый знакомый — известный преподаватель современных танцев Константин Малыгин. В один момент он позвонил Генину и сказал, что хочет снять клип.

«Я говорю: «А смысл-то какой у клипа?» Он толком не пояснил, сказал: ну просто ты будешь ехать в машине, а я буду ехать рядом с тобой и петь современную трек-песню. Ты ничего против не имеешь?» Я сказал, что мне эта идея не очень интересна, у меня немного другие музыкальные и вкусовые предпочтения на искусство», — отметил он.

Генин уточнил, что потом говорил с ним еще раз, и Малыгин убедил его, что ничего плохого из-за его участия не случится. В результате депутат согласился и снялся в одной сцене — сидел рядом с исполнителем в машине, пока тот пел.

«Я там не произношу никаких сов, ничего не говорю, не комментирую. Просто сижу с ним рядом. То есть я там никакой пропагандой не занимаюсь, это однозначно», — подчеркнул он.

Депутат рассказал, что ему не понравилось содержание клипа, который вышел — это было не то, о чем они договаривались изначально. Малыгин говорил, что там будут только небольшие вставки, на которых он будет танцевать, а также кадры, где они едут в машине.

Вскоре после выхода клипа Генин узнал, что глава Киржача Валентин Тюленев ходатайствовал перед Советом народных депутатов, чтобы создать комиссию по этики из-за участия депутата в клипе. Тюленев заявил, что в этом клипе были сцены, которые нарушили закон. В тот же день депутат поехал в прокуратуру, чтобы разъяснить ситуацию.

«Прокурор разъяснил так: что видео сейчас находится на рассмотрении Роскомнадзора и по итогам будет вынесено какое-то решение. Если есть какое-то нарушение, может быть, оно будет блокировано. Но я не являюсь ни автором, ни соавтором, ни режиссером, но постановщиком — никем в этом клипе. Я к нему не имею никакого отношения со стороны авторства. Поэтому я со своей стороны — даже если Роскомнадзор найдет какое-то нарушение — я никаких нарушений не допускал», — подчеркнул он.

Личные счеты

Однако Генин подчеркнул, что его коллеги «решили поступить вредным образом». Он предположил, что они сделали это из-за его активной позиции, которая не совпадала с привычным течением жизни Киржача. Он подчеркнул, что глава города не эксперт, и у него не было на руках никакого распоряжения — он не имел права давать экспертные заключения.

Несмотря на это, комиссию создали, Генину прислали приглашение на 20 октября. Однако за 20 минут до начала ему позвонили и сказали, что комиссии по этике сегодня не будет, потому что ее председатель и инициатор не могут присутствовать из-за рабочих моментов.

«Насколько я понимаю, комиссию собираются перенести на другое число. Но у них нет основания ее создавать. Нет ни решения надзорных органов, ничего. Я просто считаю, что молодой человек, такой активный, независимый от муниципалитета вызвал какой-то гнев и они решили вот так поглумиться, поиздеваться», — пояснил он.

На основании решении комиссии могут заставить только извиниться перед коллегами и пообещать больше так не делать — никаких серьезных последствий вроде исключения из Совета депутатов это не влечет. При этом Генин подчеркнул, что не считает себя виновным. Он заявил, что если им не нравится клип, то разбираться надо не с ним, а с его авторами.

Генин отметил, что во время комиссии хотел отстоять свои интересы. Однако из-за того, что ее перенесли на неопределенный срок, он обратился с заявлением в прокуратуру. В нем он попросил проверить положения комиссии на соответствие с законом, а также проверили, на каком основании Валентин Тюленев собрал комиссию.