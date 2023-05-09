Общество 09 мая 2023, 18:45 «Решили хайпануть». Хасбик извинился за дрифт на дорогах Махачкалы Блогер Хасбик извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы Соцсети

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Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, больше известный под именем Хасбик, в социальной сети извинился перед подписчиками за доставление в полицейское отделение после происшествия на дороге в Махачкале.

В понедельник региональное МВД опубликовало видео, на котором автомобили из свадебного кортежа перекрыли проезжую часть в Махачкале и начали дрифтовать, выезжая на встречную полосу.

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На пассажирском сиденье одной из машин находился Хасбик. Правоохранители доставили в отдел всех участников кортежа.

«Хайпануть чуть-чуть решили. Все-таки черный хайп — тоже хайп. Извиняемся, народ, такого больше не повторится. Пришлось ответить, чуть поигрались», — написал Хасбик в соцсети.

Ранее Магомедов принял участие в выпуске популярного шоу «Что было дальше?». Выпуск собрал свыше 12 миллионов просмотров только за первые восемь часов.