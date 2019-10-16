«Решила, что меня перевозят или везут убивать»: Юлия Юзик рассказала об освобождении из тюрьмы Ирана

Юлия Юзик рассказала, что ее доставили в камеру, в которой она находилась около недели. До последнего она оставалась в неведении и не понимала что происходит.

«В тот день у меня поднялась температура, потому что это был очень шоковый день. Не было никаких надежд, ничего прочего. Я легла и повернулась к стене, как человек, который уже умирает», — вспоминает журналистка.

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По ее словам, вместе с ней была женщина, которая не знала английский и на протяжении всего заключения пыталась объяснять все жестами. В какой-то момент эта девушка обратилась к Юлии на русском языке. В этот момент Юзик подумала, что у нее начались галлюцинации.

«„Юлия, на выход“. И я не понимаю. Я думаю, что меня повезут в какое-то страшное место. Она показывает мешок, там мои вещи. У меня начинается истерика, я начинаю плакать, что меня перевозят или везут убивать. И вдруг она по-русски говорит: „Не плачь, мы отпускаем тебя к детям“. Я думаю, как она по-русски может говорить. Она говорит: „Иран — добрая страна. Езжай к детям. Ради Аллаха отпускаем тебя“», — рассказала она.

После этого журналистку доставили в зал приемов, где ее встретил представитель России.

«Он подходит ко мне, дает руки и говорит: „Юлия Викторовна, пожалуйста, не волнуйтесь. Сейчас будете переданы России официально, мы отправляем вас домой“. Это вообще кино, просто кино», — заключила Юлия Юзик.