«Решил сделать себе трудности». Михаил Дик из Красноярска рассказал о жизни в ледяном доме в поддержку сборной

Житель Красноярска Михаил Дик построил дом изо льда в поддержку российской сборной на Олимпийских играх. Он рассказал «360», как живет в таком сооружении, как вообще пришла идея такого необычного челленджа и какова его цель.

Михаил Дик из Красноярска рассказал, что, когда были летние Олимпийские игры в Токио, смотрел много видео разных флешмобов, как россияне поддерживают олимпийскую сборную. Узнав о движении #wewillROCyou, 33-летний красноярец решил тоже креативно подойти к поддержке олимпийцев.

«Я нестандартный человек, люблю креативные идеи. Занимаюсь сам мероприятиями, проектами. Долго вынашивал [идею], как креативно можно было бы поддержать наших олимпийцев. <…> В данный момент у наших спортсменов есть трудности, связанные с тем, что отсутствует на Играх флаг и гимн, а это как минимум отсутствие поддержки. Потому что когда ты выступаешь от безымянной, считай, страны — это очень тяжело. И я, как болельщик, решил тоже себе сделать некоторые трудности, некоторые неудобства, чтобы с ними справляться и болеть за нашу страну», — рассказал Михаил.

Сначала была идея построить обычный квадратное помещение, но когда он познакомился со своим помощником, с которым возводил ледяной дом, тот убедил Михаила, что здание должно быть именно полусферичной формы, так это самая надежная конструкция. Михаил отметил, что ему очень помогали разные люди во время строительства.

«В итоге я уже пятые сутки живу в этом прекрасном доме», — добавил красноярец.

Михаил рассказал, что поддерживает в ледяном доме определенную температуру для комфортного проживания там.

«Я слежу, чтобы [температура] не падала ниже нуля. Очень комфортная температура — +5…+7 градусов. Если будет больше температура, это будет сказываться на самой конструкции, так как это лед, он начинает плавиться и трескаться. Ну а ниже нуля — уже плохо в такой атмосфере жить и для здоровья. Поэтому +5…+7 градусов — это более-менее комфортная температура для существования в этом доме», — рассказал креативный красноярец.

Спать Михаилу приходится в термобелье и двух спальниках.

Михаил также рассказал о том, как он питается все эти дни. Он отметил, что набрал продуктов на первое время жизни в новом месте проживания. Но большая часть из них не пригодилась.

«Потому что приходят друзья и близкие, люди, которые обо мне узнают, и, конечно, приносят с собой какие-то вкусняшки, горячую еду, напитки. Сегодня у меня был день сладкоежки», — поделился Михаил Дик.

По словам Михаила, так как он построил дом в довольно популярном месте — недалеко от городской елки, — к нему часто заходят целые семьи. А многие, обнаружив его, удивляются.

«Большинство людей, даже не зная обо мне, не видя какой-то информации, приходили и говорили: „А мы не ожидали, мы думали, здесь какой-то бар открыли либо еще что-то“. И когда узнают, что здесь находится и что происходит, они удивляются сильно», — рассказал Михаил.

Он также отметил, что люди выражают ему поддержку. «Ни одного какого-то негативного отзыва не было. Все позитивно относятся, удивляются, <…> переживают за меня», — поделился красноярец.

У Михаила много посетителей, к нему приковано внимание СМИ. Однако, по его словам, он устроил такой необычный челлендж не ради привлечения внимания и хайпа, а чтобы проверить самого себя, для саморазвития. И таким образом выразить поддержку олимпийцам.

«Проверяю себя на прочность, хочу узнать, насколько я силен, насколько я могу задаться целью и выполнить ее», — подчеркнул Михаил Дик.