«Решил пошутить». Знакомый рассказал о страйкболисте, пытавшемся пройти в школу Петербурга

В Санкт-Петербурге 17-летний выпускник в шлеме и обмундировании попытался пройти в школу с оружием для страйкбола. Его задержали сотрудники Росгвардии, а случайный прохожий предложил им помощь. В распоряжении «360» появилось видео с места задержания. А знакомый рассказал о мотивах спортсмена.

На видео показано, как росгвардейцы прислонили юношу к машине и начали обыскивать. Мимо проходил мужчина, он предложил сотрудникам помощь, но те отказались.

Знакомый подростка рассказал «360», что злого умысла у юноши не было.

«Пару дней назад мы с ним работали над сложными заданиями. Во время этого оба сильно вымотались, он решил сказать что-то о том, что хочет прийти в школу в экипировке для страйкбола. Также он сказал еще и то, что изначально ему не разрешили. Решил пошутить, я полагаю. Он ведь, по сути, фанат страйкбола. Часто ездил на мероприятия по страйкболу. Он хороший и простой в общении человек. Принимает обдуманные решения», — рассказал он.

Знакомый еще раз подчеркнул, что никаких сторонних мотивов в этом поступке не было. Собеседник отметил, что оружие было ненастоящим. Оно способно лишь стрелять специальными шариками с краской.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА «Новости», что сообщение о мальчике с предметом, похожим на оружие, поступило сегодня в 08:35. Охранник школы его не пропустил, из-за чего завязалась драка. После страйкболиста задержали.