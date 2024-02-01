Общество 01 февраля 2024, 17:37 Решетников указал на твердые позиции России на мировых рынках Решетников: Россия уверенно противостоит попыткам выдавить ее с мировых рынков РИА «Новости»

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Несмотря на попытки Запада выдавить продукцию из России с мировых рынков, страна уверенно противодействует этому, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он подчеркнул, что в отечественных ресурсах по разумным ценам нуждаются очень многие экономики глобального Юга, сообщило РИА «Новости».

По словам Решетникова, источниками роста для экономики страны являются внутренний рынок и импортозамещение, включающее большое количество направлений.

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Прочные позиции у России на мировых рынках энергетической и металлургической продукции, черных и цветных металлов, продовольственных товаров, указал он.

Министр добавил, что страна выступает надежным поставщиком для очень многих экономик глобального Юга.

«[Такие активно развивающиеся экономики] нуждаются в этих ресурсах по разумным ценам, поэтому себя здесь достаточно уверенно чувствуем», — подчеркнул Решетников.

Вместе с тем, по его словам, многое еще предстоит сделать. В частности, нужна донастройка транспортной и платежных систем, финансовых расчетов.

«Потому что наши „коллеги“ — в кавычках — постоянно создают нам проблемы. Просто используют текущую ситуацию для того, чтобы выдавить Россию с рынков и представить свою продукцию», — пояснил министр.